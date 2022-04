Euroflora, ecco tutte le modifiche al traffico nel Municipio Levante, piazzale Kennedy e piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto

Tutti i divieti di transito e di parcheggio e le modifiche delle linee bus in occasione della manifestazione che si terrà ai parchi di Nervi

Nel periodo compreso tra il 23/04/2022 ed il 08/05/2022 il complesso dei Parchi di Nervi ospiterà la manifestazione “Euroflora 2022”; Considerato che data la prevista elevata affluenza di visitatori richiamati dall’evento, è opportuno modificare temporaneamente la disciplina della circolazione e della sosta veicolare per consentire lo svolgimento ordinato ed in sicurezza della manifestazione, realizzando apposite aree attrezzate da destinare alla sosta dei bus turistici e limitando l’accesso veicolare nelle strade coinvolte.

La circolazione e la sosta veicolare nelle vie sotto elencate, sono così disciplinate:

via Sant’Ilario: nel tratto compreso tra via Donato Somma e largo Bassanite (incluso)

sono istituiti il senso unico di marcia da monte verso mare, in direzione contraria

rispetto all’attuale, ed il divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 mt.

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 08,30 alle 19,00 nelle seguenti strade:

a. via Guglielmo Oberdan (tratto compreso tra via del Commercio, esclusa e piazza

Antonio Pittaluga),

b. via Vosgi,

c. piazza Duca degli Abruzzi,

d. viale Franchini,

e. via Campostano,

f. via Marco Sala,

g. via Aldo Casotti,

h. via Sant’Ilario (tratto compreso tra via Somma e largo Bassanite)

i. largo Bassanite,

j. via Capolungo,

k. via Aurelia,

l. via Serra Gropallo,

ad eccezione dei veicoli:

• mezzi di soccorso, Forze di Polizia e di pronto intervento utenze per urgenze, Amiu ed

Aster)

• dei residenti e assimilati muniti di autorizzazione in deroga, dei residenti nelle vie in cui è

interdetto il transito ed i residenti delle vie non raggiungibili, se non percorrendo le

suddette strade interdette al transito;

• delle pubbliche assistenze afferenti la movimentazione collettiva di persone a ridotta

mobilità;

• in Servizio del Consolato Russo unicamente fino all’intersezione con la via Ghirardelli

Pescetto.

• dei clienti degli alberghi o strutture analoghe dotate di parcheggi pertinenziali muniti di

prenotazione da esibirsi a richiesta;

• degli organizzatori, degli addetti agli allestimenti e del personale al servizio della

manifestazione;

• taxi, NCC e ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno;

• delle testate giornalistiche;

• dei docenti e del personale scolastico degli istituti scolastici di via Casotti

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nelle seguenti strade:

a. viale delle Palme

b. piazza Antonio Sciolla

c. via Eros Da Ros

d. via Val Cismon

e. viottolo Nicolò Ardizzone

ad eccezione dei veicoli:

• mezzi di soccorso, forze di polizia e di pronto intervento utenze per urgenze, Amiu)

• dei residenti e assimilati, veicoli RFI ed in servizio per RFI, muniti di autorizzazione in

deroga;

• dei clienti degli alberghi o strutture analoghe dotate di parcheggi pertinenziali muniti di

prenotazione da esibirsi a richiesta;

• degli organizzatori, degli addetti agli allestimenti e del personale al servizio della

manifestazione.

E’ consentito il transito in deroga ai veicoli ausiliari AMT di supporto tecnico

DIVIETO DI FERMATA con la sanzione accessoria della rimozione per i veicoli

inadempienti nelle seguenti strade:

a. corso Europa: in direzione levante nel tratto compreso tra il cavalcavia Carlo Negri e la

rampa discendente Jan Palach ed in direzione ponente secondo la specifica

segnaletica verticale installata in loco;

b. via Guglielmo Oberdan, nel tratto compreso tra via del Commercio (esclusa) e piazza

Antonio Pittaluga, dalle ore 08,00 alle ore 19,00;

c. piazza Antonio Pittaluga, dalle ore 08,00 alle ore 19,00 per tutti i veicoli;

d. via Camillo Campostano dalle ore 08,00 alle ore 19,00 eccetto i veicoli dei residenti e

assimilati muniti di autorizzazione in deroga;

e. Piazza Antonio Sciolla dalle ore 08,00 alle ore 21,00 per tutti i veicoli;

f. via Eros Da Ros, dalle ore 08,00 alle ore 21,00 per tutti i veicoli;

g. viottolo Nicolò Ardizzone dalle ore 08,00 alle ore 21,00 per tutti i veicoli;

h. viale delle Palme dalle ore 08,00 alle ore 19,00 per tutti i veicoli;

i. via val Cismon dalle ore 08,00 alle ore 19,00 per tutti i veicoli;

j. via Aldo Casotti, via Capolungo e via Aurelia, dalle ore 08,00 alle ore 19,00, ad

eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno

esclusivamente negli spazi ove è consentito;

k. viale Goffredo Franchini dalle ore 08,00 alle ore 19,00, ad eccezione dei veicoli dei

residenti e assimilati muniti di autorizzazione in deroga, quelli al servizio di persone

invalide munite dell’apposito contrassegno e fino alle ore 19,00 quelli delle testate

giornalistiche nello spazio abitualmente destinato alla fermata e capolinea bus;

l. piazza Duca degli Abruzzi ad eccezione dei veicoli dei residenti e assimilati muniti di

autorizzazione in deroga dalle ore 08,00 alle ore 19,00 e di quelli della Polizia Locale e

della Protezione Civile nel settore di sosta veicolare sito presso il civico 6 con

disposizione a pettine;

m.via Sant’Ilario (tratto compreso fra via Donato Somma e Largo Bassanite) dalle ore

08,00 alle ore 19,00 ad eccezione dei veicoli dei residenti e assimilati muniti di

autorizzazione in deroga;

n. via Serra Gropallo, dalle ore 08,00 alle ore 19,00 ad eccezione dei veicoli addetti agli

allestimenti e al servizio della manifestazione;

o. via Marco Sala, dalle ore 08,00 alle ore 19,00 per tutti i veicoli;

p. via del Commercio e via Donato Somma dalle ore 08,00 alle ore 19,00 eccetto quelli dei

residenti e assimilati muniti di autorizzazione in deroga o esponenti copia della carta di

circolazione;

corso Europa: in direzione levante nel tratto compreso tra il cavalcavia Carlo Negri e la

rampa discendente Jan Palach ed in direzione ponente secondo la specifica

segnaletica verticale installata in loco, la sosta, salvaguardando gli esistenti parcheggi

disabili e le fermate del trasporto pubblico, è riservata ai bus turistici senza riserva

oraria

In Corso Europa in direzione levante nel tratto compreso tra il cavalcavia Carlo Negri e

la rampa discendente Jan Palach ed in direzione ponente è altresì istituito il limite

massimo di velocità dei 30 km/h;

via del Commercio è riservata un’area di sosta riservata ai veicoli Amiu a lato del

complesso del Cimitero di Nervi, dalle ore 00,00 alle ore 24,00

E’ istituita un’area di sosta per le sole autovetture in adiacenza alla Stazione

Ferroviaria di Quinto, con accesso da via Francesco Maria Ruzza e riservata ai

residenti del Municipio IX Levante tramite esposizione di copia del libretto di

circolazione; nei giorni 26/04/2022 e 03/05/2022, tale area non sarà fruibile sino al

termine delle operazioni mercatali per lo svolgimento del mercato rionale;

10.Durante il periodo della Manifestazione, l’area di sosta di piazzale Cavalieri di Vittorio

Veneto è destinata a parcheggio di interscambio gestito dalla società Genova

Parcheggi;

Durante il periodo della manifestazione i residenti di Nervi muniti autorizzazione in

deroga o esponenti copia della carta di circolazione potranno usufruire gratuitamente di

tutti i parcheggi Blu Area in ambito cittadino, ad esclusione delle Isole Azzurre;

12.Via Gianni Ribaldone: è istituito l’obbligo di arresto e fermata (STOP) ai veicoli

transitanti nella via Ribaldone giunti all’intersezione con il cavalcavia Carlo Negri;

LINEE TRASPORTO PUBBLICO

le linee AMT interessanti le strade oggetto del presente provvedimento subiranno, nel

periodo della manifestazione, le seguenti variazioni:

▪ Linea 515: dalle 9,00 alle 19,30 soppressa

▪ Linea 515/: dalle 9,00 alle 19,30 soppressa

▪ Linea 517: le modifiche saranno differenziate a seconda della fascia oraria quindi:

linea 517 (dalle ore 09,00 alle ore 19,30): i bus, giunti in via Pagano, proseguiranno per via

Doc u m e n to sottosc ritto digit al m e n t e Pa g 4 di 6

Oberdan, via Somma (direzione levante), inversione di marcia (assistita da semaforo)

presso area ex dazio, indi proseguiranno per via Somma (direzione ponente) ove

effettueranno regolare capolinea all’altezza del civico 76. I bus, in partenza dal capolinea

di via Somma, proseguiranno per la stessa via in direzione ponente, raggiungendo il

capolinea di Via Oberdan (Croce Verde) senza alcuna modifica di percorso.

linea 517 (da inizio servizio alle 9,00 e dalle 19,30 a fine servizio): i bus, giunti in via

Pagano, proseguiranno per via Oberdan, via Somma (direzione levante), via S.Ilario

inferiore, L.go Bassanite ove riprendono regolare percorso.

▪ linea HP – dedicata trasporto disabili- (dalle ore 09,00 alle ore 19,30): la linea potrà

giungere in prossimità dell’accesso ad Euroflora transitando in Via S. Ilario (direzione

mare), largo Bassanite, Via Casotti, Via Capolungo, Via Aurelia, Via Somma.

▪ linea 516 (dalle ore 00,00 alle ore 24,00): i bus, in partenza dal capolinea di via Oberdan

(Croce Verde), proseguiranno per via Somma (direzione levante), via sant’Ilario dove

riprenderanno regolare percorso verso il capolinea di sant’Ilario. I bus in partenza dal

capolinea di sant’Ilario raggiungeranno il capolinea di via Oberdan (Croce Verde), senza

alcuna modifica di percorso.

Restanti linee e percorsi navette, orario regolare;

BUS NAVETTE: istituiti servizi sui seguenti itinerari:

▪ Collegamento fra l’area di parcheggio dei bus turistici in corso Europa e via Oberdan

(ponte di Nervi): collegamento in circolare (con capolinea in corso Europa altezza

cavalcavia autostrada) con tragitto: cavalcavia Negri (autostrada), corso Europa, via Jan

Palach, via Guglielmo Oberdan, via Del Commercio, via Pagano, corso Europa,

cavalcavia Negri;

▪ Collegamento fra l’area di parcheggio sui piazzali Kennedy e Cavalieri di Vittorio Veneto

e la stazione Brignole: collegamento in circolare (con capolinea in piazzale Kennedy)

con tragitto: piazzale Kennedy, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale

Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, viale Brigata

Bisagno, viale Brigate Partigiane, piazzale Kennedy;

15.TAXI – aree di sosta previste nelle seguenti vie:

a. via Donato Somma, tratto compreso tra il civico 53 ed il civico 57, in direzione levante

per dieci stalli con disposizione rasente il marciapiede (dalle ore 8,00 alle 19,30);

b. largo Mario Bassanite, tratto antistante i civici 3-5-7-9 e 11, per due stalli con

disposizione rasente il marciapiede (dalle ore 8,00 alle 19,30);

c. via Aldo Casotti, nei pressi del civico 1, per due stalli con disposizione rasente il

marciapiede (dalle ore 8,00 alle 19,30);

d. viale delle Palme nel tratto fra i civ. 5 e 7 per cinque stalli;

e. piazzale J.F. Kennedy, nell’area area antistante le biglietterie della Fiera di Genova per

quindici stalli;

E’ istituita un’area di stazionamento per i velocipedi a pedalata assistita per il trasporto

di passeggeri conto terzi (risciò o similari) in corrispondenza dell’intersezione con via

Donato Somma all’altezza della corsia di svolta che adduce alla rampa ascendente;

Quotidianamente al termine della manifestazione fieristica e negli orari non soggetti a limitazioni, si intende comunque reintegrata la preesistente disciplina nei segmenti

stradali interessati al presente provvedimento, relativamente ai divieti di transiti e di

sosta ad eccezione di quanto previsto al punto 1. E’ consentita la sosta, senza riserva,

ai bus turistici nei tratti di cui al punto 6;

Tra le ore 08,00 e le ore 20,00, i soli veicoli di categoria M2 ed M3 potranno, previo

consenso, autorizzazione e segnalazione ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 285/1992,

effettuare la manovra di svolta a sinistra su Corso Europa all’altezza di via Jan Palach.

Sono allegati, parte integrante del presente provvedimento gli schemi inerenti ai servizi di

“bus navetta” allestiti per agevolare i collegamenti con le aree espositive;

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale

installata a cura degli organizzatori della manifestazione e concordata con il locale

Distretto di Polizia Locale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con

particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

La Polizia Locale potrà adottare ulteriori misure ritenute necessarie per la sicurezza della

circolazione pedonale e veicolare, ivi incluse possibili variazioni alla viabilità nelle aree

interessate dal presente provvedimento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...