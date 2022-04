Sul posto la Polizia locale, i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, i soccorsi inviati dal 118. L’uomo è stato convinto a scendere dal muretto

Le trattative messe in atto con il soggetto per convincerlo a scendere, recedendo dagli insani propositi, hanno avuto esito positivo. Si sta ora valutando se procedere con un trattamento sanitario obbligatorio come accade per chi minaccia il suicidio.

Le auto che si erano accumulate a est della chiusura in emergenza stanno defluendo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...