Incendio in un terreno sotto il viadotto Leira della A10. Potrebbe essere doloso

È successo ieri sera poco prima delle 21. I Vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 23 per estinguere le fiamme ed evitare che il fumo turbasse la circolazione autostradale

Il rogo si sarebbe sviluppato in un luogo usato come discarica abusiva di materiali ingombranti, in un terreno proprio sotto il viadotto Leira della A10, in un terreno ai margini di via Serrea. Sono state necessarie due squadre dei Vigili del fuoco per estinguere le fiamme e impedire che si estendessero alle vicine aree verdi. Sono in corso indagini per stabilire l’origine dell’incendio, probabilmente doloso, e individuare i responsabili.

