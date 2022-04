Domenica 10 aprile la Fiera di Sant’Agata torna a San Fruttuoso

Il tradizionale appuntamento della prima domenica di febbraio, saltato per l’epidemia Covid, si ripropone a una settimana dalla domenica di Pasqua. I banchi saranno 620. Previsti divieti di sosta e modifiche del traffico e del percorso bus

La popolare Fiera di Sant’Agata, un’amatissima tradizione nel quartiere genovese di San Fruttuoso, quest’anno si terrà eccezionalmente domenica 10 aprile 2022 e non a febbraio come di consuetudine. La scelta di non rinunciare ad un evento tanto atteso dai genovesi e di spostarlo ad aprile, è dovuta al fine di garantire una partecipazione più sicura, considerata l’attuale situazione pandemica. La Fiera di Sant’Agata tornerà, quindi, a colorare e animare il quartiere con le sue bancarelle, ad una settimana dalla Pasqua, una nuova occasione per approfittarne e fare un po di shopping fra i moltissimi stand di gastronomia e artigianato provenienti da diverse regioni italiane.Il nome della fiera è legato alla Santa venerata nell’omonima chiesa di San Fruttuoso, un evento come sempre in grado di attirare moltissimi visitatori tra svago e divertimento.

