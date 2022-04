L’8 e 10 aprile, nel padiglione Jean Nouvel, “ArteGenova2022. I colori della Natura”

La mostra mercato d’arte moderna e contemporanea ritorna al padiglione Jean Nouvel dopo la pausa Covid del 2021, con i capolavori dell’arte che vanno da metà Ottocento agli anni Settanta del Novecento, a cui si uniscono le nuove tendenze del nostro tempo

Da Christo a De Chirico, da Balla a Ligabue, da Fontana a Warhol. Il gotha dell’arte moderna e contemporanea si presenta alla Fiera di Genova dall’8 al 10 aprile nella 17ª ArteGenova, con opere di grande valore di molti altri maestri tra cui: De Pisis, Duchamp, Baj, Hartung, Casorati, Rosai, Sironi, Capogrossi, Burri, Morandi, Boetti, Schifano, Campigli, Guttuso, Jenkins, Biasi, Bueno, Rotella.

In tre giorni di colori, suggestioni e grandi firme internazionali, il pubblico avrà modo di avvicinarsi a migliaia di opere di 503 artisti internazionali portate da un centinaio di galleristi di alto livello che animeranno la manifestazione con una raffinata selezione di assoluto pregio in arrivo da 11 regioni italiane (Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Veneto, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna) e dalla Slovenia.

Organizzata da Nord Est Fair, società padovana leader nella realizzazione di fiere d’arte e d’antiquariato, ArteGenova è cresciuta affermandosi come manifestazione di riferimento per il NordOvest, avvicinando un vasto pubblico che nell’ultima edizione del 2020 ha toccato i 20.000 visitatori: collezionisti, mercanti d’arte internazionali, appassionati e semplici curiosi. Tante presenze confermano le due vocazioni di questa esposizione: da un lato un appuntamento irrinunciabile per chi vuole investire nell’arte, dall’altro un evento culturale che incuriosisce un pubblico variegato, attratto sia dai grandi nomi della pittura, della scultura, della fotografia, della Street Art, delle installazioni e dei fumetti, sia dalla presenza anche di artisti emergenti tra i quali nelle scorse edizioni sono emerse interessanti sorprese. “Tutto ciò – aggiunge Nicola Rossi ideatore e promotore di ArteGenova – in un territorio fortemente caratterizzato dall’attenzione per l’arte, come dimostra la presenza nell’intera provincia di 45 gallerie”.

Tra le firme di spicco, amanti dell’arte e collezionisti a caccia di investimenti sicuri, ad ArteGenova troveranno i grandi maestri che hanno segnato l’ultimo secolo, ma anche nomi di consolidati artisti contemporanei su cui puntare, del calibro di Tornquist, Bansky, Cascella, Fiume, Cassinari, Bombardieri, Dadamaino, Bedini.

ArteGenova sarà anche occasione per accogliere provocazioni e curiosità espresse nella vetrina Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.), sezione di arte accessibile dove 54 tra giovani gallerie, associazioni, collettivi e singoli artisti presentano opere di protagonisti emergenti dal costo inferiore ai 5.000 euro. C.A.T.S. è una scommessa nata dieci edizioni fa per creare un contatto diretto con nuovi artisti a cui sarà rivolto un premio speciale per la migliore opera, disposto da Banca Mediolanum che dal 2018 è sponsor di ArteGenova.

Come ogni anno la fiera sarà animata da un calendario di performance, conferenze e incontri per collegare il mondo dell’arte moderna e contemporanea con gli altri linguaggi della cultura.

Orari per il pubblico: venerdì 8, sabato 9, domenica 10 aprile 2022 dalle ore 10 alle 20. Fino al 7 aprile è possibile acquistare il biglietto ridotto al prezzo di 8 euro al seguente link:

https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?codice=NEF-ARGE , mentre nei giorni di mostra saranno attive le biglietterie: 10 euro i biglietti interi e 6 i ridotti. Parcheggio gratuito interno alla Fiera: una volta esauriti i posti, le auto saranno fatte posteggiare in piazzale Kennedy (fronte Fiera). Informazioni su ingressi e modalità di accesso sono reperibili su www.artegenova.com.

Nella giornata di domenica 10 aprile , per evitare concomitanze con lo svolgimento della Mezza Maratona di Genova, i visitatori di ArteGenova potranno accedere a piedi all’area espositiva transitando dal sottopasso di viale Brigate Partigiane (lato monte). Il traffico veicolare tornerà alla normalità alle 11.30 dopo il passaggio degli atleti.

Accesso e parcheggio: Raggiungere il padiglione Jean Nouvel sarà un’occasione per vedere da vicino una porzione della città che sta radicalmente cambiando volto: il waterfront di levante disegnato dall’architetto Renzo Piano, una grande area multifunzionale fronte mare che aggregherà molteplici funzioni: residenziali, leisure, espositive e commerciali valorizzando lo stesso padiglione Jean Nouvel, le grandi marine per il diporto nautico e il Palasport con l’inserimento di nuove strutture, canali navigabili e grandi aree verdi. I visitatori di ArteGenova accederanno da Piazzale Kennedy e saranno indirizzati sotto la tendostruttura e poi da lì in banchina fino agli ingressi lato mare del padiglione. Parcheggio, gratuito sotto la tendostruttura. A capienza ultimata entrerà in funzione un’ulteriore area sosta in piazzale Kennedy. Informazioni su ingressi e modalità di accesso sono reperibili su www.artegenova.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...