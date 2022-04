Autostrade, aumenta il costo del Telepass. Sui social infuria la polemica.

L’aumento di 0,57 euro per il family e di o,28 euro per l’opzione twin. La modifica è unilaterale. Chi non la gradisce può rendere il lettore Telepass entro il 30 giugno e rinunciare al servizio

L’avviso è arrivato oggi a chi fa uso del servizio e il titolo è “Proposta di modifica unilaterale del Contratto Telepass Family”

«La proposta di modifica unilaterale del tuo contratto – si legge nel messaggio – è dettata dall’esigenza di aumentare – per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 – i canoni del Telepass Family e dell’Opzione Twin (se attiva). L’incremento (su base mensile di 0,57 Euro, IVA inclusa, per il Family, e di 0,28 Euro, IVA inclusa, per il Twin comprensivo dell’Opzione Premium/ Assistenza Stradale Italia) nasce in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass. La proposta di modifica unilaterale introduce alcune ulteriori previsioni, sugli strumenti di pagamento dei pedaggi e sulla fatturazione, volte ad adeguare le modalità di prestazione del servizi allo sviluppo tecnologico e normativo. Ricordandoti di prendere visione del documento disponibile al link sopra indicalo, che illustra nel dettaglio oggetto e motivi della Proposta di modifica, ti segnaliamo che hai facoltà di recedere dal contratto entro il 30 giugno 2022; in tal caso, avrai 6 mesi di tempo per restituire a Telepass il relativo dispositivo. In assenza di recesso, le modifiche proposte entreranno in vigore il 1 ° luglio 2022».

Fino all’ottobre 2021 Telepass Spa era controllato al 100% da Atlantia. L’anno scorso il 49% di Telepass è passa al fondo di private equity Partners Group, con sede a Baar e quotato alla Borsa svizzera. Il 51% è ancora in mano ad Atlantia

Mi piace: Mi piace Caricamento...