Spara nella sala agenti del Palazzo Civico e finisce sotto consiglio di disciplina

È successo il 22 gennaio a Palazzo Tursi, dove l’agente, con 18 anni di servizio e mai nessun problema a macchiargli il curriculum, avrebbe mostrato l’arma ai colleghi appena assunti, togliendo il caricatore per precauzione, ma senza accorgersi che c’era un colpo in canna

L’agente scelto ha scarrellato e il colpo è partito, ad altezza inguine, durante il cambio turno, mentre nella “sala agenti” (non negli androni o nelle aree frequentate dai cittadini) c’era un gruppo di neoassunti della Polizia locale in servizio in centro storico a cui il collega più anziano avrebbe mostrato il funzionamento della pistola. Per fortuna, il colpo si è conficcato nel muro senza colpire nessuno. L’uomo (di stanza in un’Unità territoriale del levante cittadino) è, adesso, sotto consiglio di disciplina. L'”udienza” si è tenuta 15 giorni fa e si attendono i provvedimenti a suo carico.

