Questa sera un uomo è caduto dal muretto della strada che dà sulla stazione Principe. Inutili i soccorsi: è morto sul colpo

Tragedia in via Avezzana, nel quartiere del Lagaccio, questa sera, quando un uomo è caduto dal muretto sul sottostante scalo ferroviario. Il corpo, dopo un volo di venti metri, è finito oltre l’ultimo marciapiede e l’ultimo binario della stazione. Sul posto la Polfer e il medico legale per accertare il decesso. È probabile che si tratti di un gesto volontario.

