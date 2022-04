Monte Gazzo, chiusa via Rollino, dopo i fortini, per pericolo di frana. Scout oltre la chiusura

Al Santuario un gruppo Agesci (che avrebbe comunque pernottato lì) e 4 persone con un’autovettura. Sul posto ieri sera, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e l’assessore municipale Massimo Romeo. Stamattina il sopralluogo col geologo per valutare gli interventi necessari

Ieri sera è stato chiuso il tratto di strada di via Rollino tra i fortini e il santuario del monte Gazzo a causa caduta di ulteriori pietre in punto già monitorato e transennato. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale. A monte c’è solo il Santuario, raggiungibile solo per mezzo di quella strada. Presso l’osteria, si trovava ieri sera si trova un numeroso gruppo Agesci, composto da circa 30 persone che avevano comunque in programma pernottamento presso il Santuario oltre a 4 persone con un’auto.

