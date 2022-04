Associazione Utenti del Trasporto Pubblico: «Da lunedì Amt taglia 182 corse giornaliere»

Fiorenzo Pampolini: «Due linee fondamentali della rete come l’1 che collega il centro città con Voltri attraversando tutto il Ponente cittadino, e il 18 che collega il principale ospedale della città con il centro e con Sampierdarena, saranno ridotte rispettivamente del 3,5 e del 9,3%». Il 32 perderà il 10% delle corse attuali, il 52 l’11,3% delle corse. Tagli anche al servizio scolastico

«Lunedì 4 aprile, nel totale silenzio di comunicazione da parte di Amt, entra in vigore un nuovo orario sulla rete urbana degli autobus cittadini, che porta al taglio di ben 182 corse giornaliere distribuite su varie linee. Nonostante siamo ormai una delle poche città che, terminato lo stato di emergenza, continuano ad adottare la catenella che riduce lo spazio nella parte anteriore degli autobus, due linee fondamentali della rete come l’1 che collega il centro città con Voltri attraversando tutto il Ponente cittadino, e il 18 che collega il principale ospedale della città con il centro e con Sampierdarena, saranno ridotte rispettivamente del 3,5 e del 9,3%. Particolarmente penalizzate inoltre le linee di adduzione delle zone di Marassi e San Fruttuoso con riduzioni fino al 15% rispetto al numero di corse attuali – dice Fiorenzo Pampolini a nome dell’associazione -. Il 32, che collega il centro con la zona di San Teodoro perderà il 10% delle sue corse attuali, così come il 53, che, oltre a servire il quartiere di Borzoli, ha anche un’importante funzione di collegamento tra Ponente e Val Polcevera, perderà l’11,3% delle sue corse attuali. Riduzioni meno significative sono inoltre previste sulle linee 34, 44, 49 e 66».

«Unica linea in controtendenza è il 15, che dopo essere stata massacrata dal provvedimento della ZTL a Nervi contestato da tutti tranne da chi lo ha messo in opera, avrà una decina di corse in più – prosegue l’esperto di trasporto pubblico locale -. Proviamo a fare due conti molto approssimativi ma che possono rendere l’idea del risparmio che otterrà AMT andando a penalizzare ancora una volta i cittadini genovesi che pagano gli abbonamenti mensili e annuali più cari d’Italia. Assegniamo un valore medio di mezz’ora di percorrenza alle 182 corse in meno, ovvero avremo 91 ore di servizio in meno ogni giorno da lunedì a venerdì pari a circa 15 turni del personale. Considerato che un turno costa all’incirca 300 euro ad AMT, ne consegue un risparmio per l’azienda di 4.500 euro al giorno, pari a 22.500 euro settimanali. Questo orario ridotto resterà in vigore fino all’orario estivo, ovvero per 10 settimane, per cui si può stimare un risparmio totale di 225.000 euro. Saranno mica quelli che servono per l’assurda gratuità di ascensori e funicolari, che comunque gli abbonati di AMT hanno pagato profumatamente in anticipo, al momento di rinnovare l’abbonamento?».

Tabella: Associazione Utenti del Trasporto Pubblico

Ad annunciare i tagli al servizio scolastico (nonostante il ministero abbia confermato i fondi per proseguire fino a giugno dandone notizia sul proprio sito) è, invece, la stessa Amt.

«Con la fine dello stato di emergenza ed il ritorno del coefficiente di riempimento dei mezzi al 100% della capienza, a partire da lunedì 4 aprile entreranno in vigore alcune modifiche all’attuale organizzazione del servizio scolastico, in accordo con il tavolo di coordinamento istituito in Prefettura – si legge in una nota dell’azienda. – In particolare, per il servizio di trasporto pubblico provinciale è previsto l’utilizzo di 25 bus aggiuntivi dedicati al trasporto scolastico, con ricorso ai privati. In ambito urbano non saranno più attive le navette scolastiche, mentre sarà mantenuta l’intensificazione di alcuni servizi di trasporto pubblico gestiti da AMT nelle fasce orarie di maggior utilizzo da parte degli studenti».

Per tutte le informazioni sulle nuove corse organizzate in ambito provinciale e gli aggiornamenti consultare www.amt.genova.it nella sezione Rete e Orari/Linee bus provinciali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...