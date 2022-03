Auto ribaltata su ponte Oscar Romero, nella zona di Campi. Soccorsi in atto

Nell’incidente è coinvolto anche un altro veicolo. È successo a poche decine di metri dall’Ikea nel tardo pomeriggio di oggi

Sul posto i soccorsi inviati dal 118 e la Polizia locale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Giunti sul posto, gli occupanti dei veicoli erano già fuori dall’abitacolo. I Vvf hanno, dunque, provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area.

Tre i soccorsi in codice di media gravità, tutti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Sempre in codice di media gravità un’altra persona trasportata al Galliera e un minore trasportato al Gaslini.

