Calcinacci da un balcone in via Napoli, in frantumi il lunotto di una Panda

È successo ieri sera nel quartiere di Oregina. Verso le 20:00 i calcinacci si sono staccati dal quinto piano del civico 35 e sono caduti sulle sottostanti auto parcheggiate

Una, in particolare, è rimasta danneggiata. Il lunotto è, infatti, andato in frantumi. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la facciata dell’edificio e la Polizia locale che hanno fermato il traffico per permettere ai pompieri di operare in sicurezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...