“A tutto barocco! Libri, percorsi e personaggi” alla Biblioteca Benzi

In collegamento al progetto Superbarocco che caratterizzerà il panorama culturale genovese a partire dal 27 marzo, la Biblioteca Benzi offre l’iniziativa “A tutto barocco!” in cui sono previsti attività e appuntamenti di approfondimento in sede e fuori

Nei locali della Biblioteca, infatti, potrete trovare a partire dal 31 marzo 2022 l’allestimento del “salottino barocco”, uno spazio dedicato ad accogliere la ricca collezione di opere della Benzi che approfondiscono il tema, oltre a uno spaccato di vita del tempo grazie all’esposizione di riproduzioni di abiti storici e oggetti d’epoca. Un tavolino speciale è riservato ai bambini per approcciare l’argomento pittura con pubblicazioni adatte alle diverse età.

Vi invitiamo però poi a proseguire l’approfondimento fuori, nei monumenti della zona legati al Seicento. Chiedete in Biblioteca il pieghevole che vi darà suggerimenti per scoprire il barocco a Voltri e dintorni, consigliandovi ad esempio dove trovare i dipinti di due famosi pittori barocchi voltresi, Andrea Ansaldo ed Orazio De Ferrari. Sarà messo a disposizione inoltre un corredo di spiegazioni alle diverse tappe, con indicazioni per adulti e box di spiegazioni per i bambini, in modo che il percorso possa essere fruito anche dalle famiglie.

Proprio per le famiglie abbiamo pensato a un’attività speciale nel giorno di vacanza di giovedì 14 aprile, dalle 9:30 alle 12:30, dal titolo “E se non è barocco … è un pastrocchio!”: i nostri operatori didattici vi attenderanno nel “salottino barocco” con letture e attività, oltre a suggerirvi come procedere nel percorso esterno. Potremo ospitare una famiglia alla volta per una durata di circa mezz’ora, su prenotazione.

Il progetto prevede anche una serie di incontri sul tema, che in base all’evolversi della situazione pandemica potranno essere fruiti in sede o in streaming. Il ciclo prende il nome di “Giovedì barocchi” e prenderà l’avvio da aprile, con date che saranno comunicate più avanti. Ecco intanto i titoli e i relatori:

Genova nell’età del Barocco, conferenza, a cura di Anna Maria Dagnino.

Il secolo d’oro dei genovesi: committenti ed artisti nella Voltri del Seicento, conferenza, a cura di Anna Maria Dagnino.

Presentazione del libro “L’occhio di Rubens. Genova, 1600”, a cura di Anna Maria Dagnino, presente l’autrice Elena Taddia. Letture a cura di Associazione Ianua temporis.

Una presentazione più dettagliata del progetto avverrà giovedì 31 marzo alle ore 11:30 con l’evento online “4 chiacchiere barocche”.

Per tutte le attività in sede è necessario fissare un appuntamento tramite telefonata o e-mail per scaglionare gli ingressi ed evitare gli assembramenti. Per l’ingresso alla biblioteca servono il Super Green Pass e la mascherina chirurgica.

Per informazioni e prenotazioni dei servizi telefona al numero +39 6136498 o manda una e-mail a biblbenzi@comune.genova.it

La Biblioteca Rosanna Benzi è la biblioteca del Municipio VII Ponente, a servizio delle unità urbanistiche di Voltri, Crevari, Ca’ Nuova, Palmaro, Pra’, Castelluccio, Pegli e Multedo. Vieni da noi ad iscriverti al servizio oppure accedi online al sito di Bi.G.Met!

Mi piace: Mi piace Caricamento...