Il vero sfidante di Bucci e Dello Strologo? Il Movimento Estremista Ligure Basta Milanesi

Il comico Andrea Di Marco si candida a sindaco di Genova con la consueta piattaforma “anti-foresti” che sarà meglio dettagliata stasera durante lo spettacolo nel teatro di Stradanuova. #sischerza… ma fino a un certo punto

Nel programma non sembra sia previsto un assessorato al turismo né il tentativo di incrementare il numero degli abitanti (anzi!) e si menzionano, invece, i provvedimenti per arginare la calata dei milanesi, come il rinforzo dell’antica cinta muraria. Autocertificazione necessaria per uscire dalla città (se uno ha bisogno di comprare i muscoli, magari ai confini dell’impero, alla Spezia) e divieto assoluto di entrare.

Questo il post (scherzoso, se qualcuno non conoscesse Di Marco) pubblicato dal comico su Facebook per annunciare il suo spettacolo.

MI CANDIDO COME SINDACO DI GENOVA Lo stavate tutti aspettando ed eccovi accontentati: militanti del Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi, adesso ho bisogno di voi! Suggerite nei commenti i punti che andranno a comporre la mia amministrassione genovacentrica e fortemente antimilanese. Ne selezionerò alcuni per il mio programma elettorale. Primo commissio ufficiale venerdì 25 marzo alle 21 durante il mio spettacolo a Stradanuova Teatro Auditorium. (Scusate il video mosso, è l’agitassione)

Mi piace: Mi piace Caricamento...