Attacco hacker alle ferrovie, in tilt anche i pannelli luminosi

Malfunzionamento a macchia di leopardo. «A seguito dell’attacco informatico RFI sta procedendo, con tutte le cautele necessarie, alle attività di controllo e progressiva riattivazione di alcuni dei sistemi tra cui i monitor che risultano ancora spenti» spiegano all’azienda

Stamattina, a Voltri, ad esempio, alcuni pannelli risultavano accesi, ma riportavano il treno di qualche ora prima. Anche le mail aziendali sono state disattivate per evitare che il cryptolocker possa diffondersi. Anche le biglietterie di tutte le stazioni restano inutilizzabili.

I monitor, così come le emettitrici self di biglietti e le biglietterie, sono state spenti per evitare danneggiamenti ai sistemi stessi a seguito attacco hacker. RFI sta effettuando tutte le verifiche e progressivamente li sta riattivando.

