Toti: «Genova come Mariupol: la battaglia dell’Ucraina è la battaglia di tutti noi»

Il presidente della Regione: «Genova, medaglia d’oro della Resistenza sa cosa vuol dire combattere per la Libertà. Genova è vicina a Mariupol, Kharkiv, Odessa ed è grata a chi resiste per la pace. La Liguria e l’Italia sono con l’Ucraina»

«”Immaginate Genova distrutta come Mariupol”. Il paragone di Zelensky in Parlamento fa venire i brividi a tutti noi ma ci rende ancora più consapevoli che la battaglia dell’Ucraina è la battaglia di tutti. Come ha detto il Presidente Draghi “L’Ucraina non difende soltanto se stessa, difende la nostra pace, la nostra libertà, la nostra sicurezza”». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti commentando le parole pronunciate da Zelensky in collegamento con il Parlamento italiano.

