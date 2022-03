Deve scontare quasi 2 anni e mezzo di prigione, ma va a spasso per via Pré. Arrestato dalla Polizia

Ieri mattina i poliziotti del Commissariato Prè hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 44enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona e inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti

L’uomo è stato fermato dagli agenti, impegnati in un servizio appiedato nel centro storico, mentre camminava in via Prè.

Alla vista delle divise ha cercato di affrettare il passo e cambiare strada per eludere il controllo ma è stato subito fermato. Essendo privo di documenti è stato accompagnato in Questura dove, a seguito di fotosegnalamento è emerso un ordine di carcerazione per espiare una pena detentiva di 2 anni e 5 mesi.

Al termine della stesura degli atti è stato associato presso il carcere di marassi.

