Incendio di via Nizza, ecco come i Vvf hanno salvato i due anziani

Soccorsi, stamane poco dopo le 8, due anziani, rifugiatisi sul balcone, a causa dell’incendio del loro appartamento in via Nizza. I Vigili del Fuoco del distaccamento “Mario Meloncelli” sono riusciti ad accedere dalla porta e portarli in salvo attraverso il fumo. Questo grazie alla “seconda utenza”, una sorta di sacchetto, collegato alla bombola di aria, che copre il capo e permette di respirare la stessa aria che utilizza il vigile del fuoco. Ingenti i danni.

