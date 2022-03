Omicidio-suicidio di via Ceppi di Bairolo, lunedì a San Benedetto i funerali dei due anziani

Giuseppe Frigerio e Alda Pivano hanno vissuto assieme per tanti anni. Sono morti insieme, qualche giorno fa, perché il 95enne non sopportava più di assistere agli effetti della devastante malattia della moglie 94enne, l’Alzheimer. Le loro bare arriveranno insieme nella chiesa per l’estremo saluto

Il 95enne, geometra in pensione, aveva ammazzato la moglie, ex insegnante, da molto tempo malata di Alzheimer, soffocandola con un sacchetto di plastica. Poi si era tolto la vita nello stesso modo. Aveva lasciato un biglietto per scusarsi coi suoi familiari. I due abitavano, come uno dei figli, in una casa di via Ceppi di Bairolo, tra San Teodoro e il Lagaccio. La badante, arrivata davanti alla porta di casa, non aveva ricevuto risposta e aveva chiamato proprio il figlio residente nell’edificio, che aveva allertato i Carabinieri. Per i due anziani non c’era già più nulla da fare.

Nessun dubbio che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Il magistrato ha dissequestrato le salme. I funerali saranno lunedì alle 11:45 nella chiesa di San Benedetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...