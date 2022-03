A fuoco casa sulle alture di Recco, intervengono i Vigili del fuoco. Muoiono nel rogo tre cagnolini

È successo questo pomeriggio in via Verzemma. In quel momento nell’abitazione c’erano solo i tre poveri animali

Quest’oggi i Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti a Recco, il località Verzemma, per l’incendio di una abitazione di due piani. Quando sono arrivati sul posto, le fiamme avevano già coinvolto tutto il piano superiore. Durante lo spegnimento sono stati ritrovati i corpi senza vita di tre cagnolini. In appoggio da Genova sono giunte una squadra, l’autobotte per la riserva idrica e il carro con le bombole d’aria respirabile per gli apparecchi autoprotettori.

