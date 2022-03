La peste suina si muove verso est e sbarca a Busalla

Le carcasse positive ritrovate salgono a 67. Stavolta il cinghiale morto per la grave malattia è stato trovato nella cittadina dell’Alta Valle Scrivia, dove non era mai stato identificato alcun caso

Secondo il report dell’Istituto Zoo Profilattico, i capi positivi ritrovati ad oggi sono 67, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 38 per positività in Piemonte, 29 per positività in Liguria. L’ultimo ritrovamento in Liguria, a Busalla (GE) dove non erano mai stati riscontrati altri casi.

La peste suina, che non ha cura né vaccino e colpisce maiali e cinghiali e non gli esseri umani, si sposta: Busalla è, a parte il caso del cinghiale trovato morto nel territorio del Comune di Genova (molto più a sud rispetto a tutti gli altri) il punto più a est della mappa dei positivi.

