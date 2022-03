Covid, i casi continuano ad aumentare. Anche oggi 4 decessi

Continuano a calare i ricoverati, ma la crescita dei positivi non si arresta. Oggi, nel bilancio tra nuovi infetti (1.514 dei quali 723 a Genova) e guariti (1.043), gli attualmente positivi salgono a 16.445, 467 più di ieri

Sono 1.514 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.705 tamponi effettuati, di cui 2.405 molecolari e 8.300 test rapidi antigenici.

IMPERIA (Asl 1): 160

SAVONA (Asl 2): 232

GENOVA: 877, di cui:

• Asl 3: 723

• Asl 4: 154

LA SPEZIA (Asl 5): 243

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

