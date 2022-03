È successo poco dopo le 16, quando l’uomo ha avuto un malore. Soccorso dal “Drago” con a bordo la squadra del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino

L’uomo, in arresto cardiocircolatorio, si è sentito male nella campagna sopra via Guglielmo Marconi. Per soccorrerlo si è reso necessario l’intervento dell’elicottero che ha permesso di raggiungerlo e trasportarlo al più presto in ospedale.

