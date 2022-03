In Vallescrivia nasce un comitato per la riapertura della strada statale 35

Il comitato spontaneo è stato promosso dalle attività produttive interessate dall’interruzione del traffico e da associazioni, sindacati, enti no profit e privati cittadini. Raccolta firme e canale Telegram. Obiettivo: riaprire entro la fine di aprile il tratto della SS35 interessato dalla frana tra Borgo Fornari e Ronco Scrivia

È stato costituito ieri, 14 marzo 2022, il Comitato “Viabilità della Vallescrivia”, senza scopo di lucro, finalizzato alla tutela della popolazione locale, delle attività produttive, dei lavoratori e del tessuto sociale della Vallescrivia. Ad esso aderiscono privati, attività produttive, associazioni senza scopo di lucro, sindacati, associazioni di pubblica assistenza, Proloco e associazioni sportive.

Il Comitato si pone come primo obiettivo «la riapertura in tempi rapidi (entro fine aprile 2022) del tratto della SS35 interessato dalla recente frana tra Borgo Fornari e Ronco Scrivia, anche a senso unico alternato. L’interruzione della strada oltre a creare disagio per gli abitanti della Vallescrivia potrebbe causare quest’estate un’ulteriore emergenza di traffico veicolare, in quanto si tratta dell’unica arteria di collegamento alternativa alla A7 tra la Lombardia e la Liguria. Al fine di raggiungere tale obiettivo il Comitato si interfaccerà con gli enti locali e i vari organi istituzionali, in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni circa il danno economico-sociale che l’attuale viabilità sta arrecando alla valle».

Il Comitato ha aperto anche un canale Telegram: https://t.me/franaronco

A complicare le cose ci sono anche le chiusure notturne dell’autostrada

Autostrade per l’Italia comunica che per interventi di ispezione delle barriere di sicurezza si renderà necessaria la chiusura notturna di entrata e uscita del casello autostradale di Ronco secondo le seguenti modalità:

CHIUSURA in A7 a Ronco Scrivia dell’uscita provenendo da Genova dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di martedì 15 marzo

CHIUSURA in A7 a Ronco Scrivia dell’entrata in direzione Milano dalle ore 00.00 alle ore 02.00 di mercoledì 16 marzo

CHIUSURA in A7 a Ronco Scrivia dell’uscita provenendo da Milano dalle ore 02.00 alle ore 04.00 di mercoledì 16 marzo

CHIUSURA in A7 a Ronco Scrivia dell’entrata in direzione Genova dalle ore 04.00 alle ore 06.00 di mercoledì 16 marzo

Mi piace: Mi piace Caricamento...