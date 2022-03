Amici di Villa Imperiale, ieri maxi pulizia: trovate anche siringhe. Le mamme lamentano la presenza di topi

Ritrovati dai volontari, insieme alla spazzatura con cui sono stati riempiti diversi sacchi, anche un bossolo di cartuccia e una pistola giocattolo oltre a decine di bottiglie di vetro e di plastica, cicche e brick di succhi di frutta. Ai problemi legati all’inciviltà di parte dei quotidiani utilizzatori si aggiungono quelli della frequentazione dei tossicodipendenti e della presenza di una colonia che si è insediata proprio nell’area giochi nella parte bassa della villa

Dopo la pausa invernale gli Amici di Villa Imperiale sono partiti per la prima spedizione dell’anno.

Il gruppo si sta rafforzando grazie all’entrata di nuovi volontari determinati a raggiungere l’obiettivo di garantire allo spazio pubblico, polmone verde di San Fruttuoso, la dignità che merita.

«Anche nella giornata di ieri il raccolto è stato ahimè fruttuoso – spiegano i volontari -. Abbiamo rimosso bottiglie di vetro, a decine, cartoni di succhi, flaconi di detersivi e bottiglie di plastica e lattine, innumerevoli carte di caramelle e palloncini e cicche di sigaretta, pentole, pile e vecchie cianfrusaglie di ferro e addirittura un bossolo di cartuccia. Quello che ci ha sgomenti in modo particolare è il ritrovamento di alcune siringhe. Questa cosa pensiamo sia molto grave. Un campanello d’allarme che chi di dovere dovrebbe ascoltare. E magari prendere provvedimenti. Villa Imperiale è un gioiello troppo bello e importante per essere trascurata. È il polmone verde e vitale del nostro quartiere. Un’area importante per la comunità. Crediamo fortemente che dovrebbe essere trattata con maggior cura sia dai suoi frequentatori sia dalle autorità preposte. Noi comunque non demordiamo nel perseguire il nostro obiettivo!».

C’è, poi, l’allarme lanciato da alcune mamme che frequentano la villa, che lamentato la presenza di topi nelle aree giochi bimbi nella parte bassa. Un problema in più che non può essere risolto dai volontari e per la cui soluzione deve entrare in campo il Comune.

