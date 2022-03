Centro storico, i Carabinieri sequestrano 55 chili di carne avariata in un ristorante-pizzeria del centro storico

In un altro esercizio i militari dell’Arma hanno trovato un lavoratore in nero: oltre 6 mila euro di sanzioni e sospensione dell’attività

Nel fine settimana, durante un controllo disposto dal Comando Provinciale di Genova per la sicurezza del territorio a cui, coordinati dal Reparto Operativo, hanno partecipato pattuglie del Nucleo Radiomobile, delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti, sono stati eseguito insieme al Nas e al Nil anche controlli ai pubblici esercizi.

Nel centro storico, il titolare di un ristorante-pizzeria è stato denunciato per detenzione di carne e preparazioni gastronomiche in cattivo stato di conservazione. Sono stati sequestrati 55 chili di prodotti alimentari e contestate violazioni amministrative per circa 5.000 euro;

In altro esercizio commerciale, sempre nel centro storico, i Carabinieri hanno adottato provvedimenti e sanzioni per oltre 6.000 euro perché è stato trovato un lavoratore “in nero” senza regolare contratto e pertanto è stata attuata la sospensione dell’attività imprenditoriale.

