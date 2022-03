La Sampdoria raccoglie generi di prima necessità per l’Ucraina allo stadio Ferraris

«#WeStandforPeace. Noi sosteniamo la pace. L’U.C. Sampdoria lo ha sempre fatto e continuerà a farlo. Samp for People – del resto – non può restare soltanto uno slogan, è un motivo di impegno, di partecipazione. E in questo momento drammatico per l’Ucraina il club blucerchiato ha deciso di scendere in campo, accogliendo l’appello dell’Associazione Pokrova»

La squadra lo annuncia sul proprio sito.

Raccolta. Sabato, in occasione di Sampdoria-Juventus, saranno allestiti allo stadio “Ferraris” due punti di raccolta di generi di prima necessità e medicinali da destinare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra: uno all’ingresso principale dei Distinti (corso De Stefanis) e l’altro tra la Gradinata Sud e la Tribuna (largo U.C. Sampdoria).

Di seguito l’elenco del materiale richiesto. La società sottolinea che, per ragioni di sicurezza, non sarà possibile donare alcol, disinfettanti e altri prodotti infiammabili.

Medicinali

Antidolorifici

Antinfiammatori

Analgesici

Antipiretici

Antibiotici

Antistaminici

Calmante

Siringhe 2, 5, 10mg

Emostatici

Bende, garze

Contro le ustioni (spray, qualsiasi cosa)

In/in cateteri g14 g20

Sistemi per infusioni endovenose

Soluzione di cloruoro di sodia 0.9%6 (non vetro)

Soluzione di Ringer (non vetro)

Pulsometri

Maschere laringee 3, 4, 5 dimensioni

Tè antifreddo Soluzione di betadina

Soluzione di clorexidina 0.05% Soluzione di perossido al 3%

Guanti chirurgici e normali

Assistenza medica

Agenti emostatici Celox

Barella morbida/dura

Piedini di evacuazione o funi per cabina (5-7 m)

Kit chirurgici Ambulanza

Sacchetti per medicazione individuali

Bende israeliane

Forbici atraumatiche

Coperte termiche

Bendaggi occlusivi come HALO o Asherman

Pneumatici SAM

Torelli CAT (come ultimo risorsa, imbracature

Smark)

Attrezzature

Sacchi a pelo

Intimo termico

Calzini

Materassini per it campeggio

Pile di tutte le misure

Power bank

Torcia

Cibo

Cibo secco per i bambini

Biscotti

Cracker

Tè

Caffe

Prodotti a lunga conservazione (riso, pasta, ecc.)

Cibi in scatola

Frutta secca

Cioccolato

Snickers

Igiene

Pannolini

Assorbenti

Shampoo

Sapone

Dentifricio

Spazzolino

Rasoi

Carta igienica

Schiuma da barba

Disinfettanti

