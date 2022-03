La Liguria si presenta all’Expo di Dubai, non solo pesto e panorami mozzafiato ma blue economy, impresa e hi tech

Un passo oltre il modo che fa tanto “anni ’70 e ’80” di presentare il territorio soltanto per le specialità gastronomiche e le bellezze del paesaggio, che ci sono, ma sono soltanto due delle eccellenze. E nella città degli Emirati Arabi spiegare che siamo primi in Italia per numero di cantieri navali, primi per esportazioni di navi costruite, ma anche primi per numero di ormeggi di imbarcazioni e navi da diporto fa certamente “colpo” quanto raccontare che siamo primi per “Bandiere blu”

I primati raccontati dal video

La Liguria è la prima regione in Italia per il contributo della blue economy all’economia.

La Liguria è la prima regione per movimentazione di container.

La Liguria è la prima regione per imprese nel settore della costruzione navale.

La Liguria è la prima regione per ormeggi di imbarcazioni e navi da diporto.

La Liguria è prima per sistemi portuali e seconda per produzione di navi.

La Liguria è prima per esportazione di navi costruite.

La Liguria è prima per passeggeri sulle navi da crociera.

La Liguria è prima per Bandiere blu.

La Liguria è la seconda regione italiana per chilometri di costa protetti.

La Liguria è la terza regione italiana per numero di turisti stranieri.

La Liguria è la prima regione italiana per densità boschiva.

La Liguria è la seconda regione per quota di valore aggiunto.

La Liguria è la terza regione italiana per specializzazione hi tec.

