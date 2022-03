Peste suina, quattro nuovi capi positivi, tutti in area metropolitana genovese

Altri tre cinghiali morti a causa della malattia a Rossiglione, dove ora i casi accertati sono otto) e uno a Campo Ligure

L’Istituto Zooprofilattico aggiorna il conteggio dei positivi, che sono 60, quattro in più rispetto all’aggiornamento precedente: 32 per ritrovamenti in Piemonte, 28 per ritrovamenti in Liguria.

Le nuova positività sono state riscontrate – sempre nella zona “infetta” – tutte in Liguria, nella città metropolitana di Genova: tre a Rossiglione (salgono a otto i casi accertati nel territorio comunale), e uno a Campo Ligure (quarto positivo).

