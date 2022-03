La karateka genovese Viviana Bottaro nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella

Prima medaglia olimpica nella storia dell’arte marziale alle olimpiadi di Tokio. Toti: «Un risultato che ha riempito di orgoglio la liguria. Bucci: «Ha portato in Giappone con orgoglio la bandiera di San Giorgio»

«Questa estate abbiamo ammirato e festeggiato tutti insieme Viviana Bottaro vincere la prima, storica medaglia olimpica italiana nella storia del karate – commenta il presidente della Regione Giovanni Toti -. Un risultato che ha riempito di orgoglio tutta la Liguria. Nel settembre scorso abbiamo voluto riceverla e celebrare il suo straordinario risultato, a Palazzo Ducale, in un momento dedicato a tutti gli atleti liguri che hanno partecipato ai Giochi. E questa mattina l’atleta genovese ha ricevuto il meritato riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i suoi incredibili risultati: da oggi Viviana Bottaro è Cavaliere della Repubblica. Grazie a Viviana, che in un’estate straordinaria per i colori azzurri dello sport, ha portato in alto la Liguria alle Olimpiadi di Tokio».

«Viviana Bottaro ha reso orgogliosa l’intera città diventando la prima karateka italiana della storia a vincere una medaglia olimpica – dichiara il sindaco Marco Bucci -. Dopo aver portato Genova e l’Italia sul podio di Tokyo in questa magica estate per lo sport, Viviana è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Oggi ha coronato una lunga carriera fatta di sacrifici e soddisfazioni sportive. Non abbiamo mai dimenticato l’impresa della nostra karateka ottenuta portando in Giappone con orgoglio la bandiera di San Giorgio che le è stata donata da Palazzo Tursi. Festeggiamo con lei questo nuovo riconoscimento frutto di un’impresa straordinaria. Viviana è nella storia dello sport e siamo sicuri che resterà anche nel cuore dei genovesi».

