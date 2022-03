Ieri a Marassi la terza rapina in tabaccheria in un mese e mezzo. L’autore è riuscito di nuovo a scappare

Per fortuna, questa volta, il titolare non è rimasto ferito come è invece accaduto, qualche giorno fa, a un collega di via di Porta Soprana. Anche questa volta il malvivente è riuscito a sottrarsi all’arresto dandosi alla fuga

È successo ieri sera, all’orario di chiusura, in viale Virginia Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi. L’intervento delle Volanti non è servito ad assicurare il ladro alla giustizia. L’uomo si è dato alla fuga per la reazione del titolare. Da un mese e mezzo le forze dell’ordine cercano di catturare il malvivente che ha preso di mira le tabaccherie senza, però, riuscire ad arrestarlo.

