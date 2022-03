Aumentano i contagi a Genova e aumentano anche le classi in quarantena nel capoluogo e in Liguria

Fondazione Gimbe ha segnalato stamane un aumento dei positivi pari quasi al 3% nell’ultima settimana. Il dato trova riscontro anche nelle classi in quarantena in Liguria che sono passate da 63 a 103. Solo a Genova sono 48

Non bastano le regole introdotte nel febbraio scorso che “alleggeriscono” l’entrata in quarantena a frenare l’aumento delle classi “chiuse per Covid”. Proprio a Genova il dato più alto: 48 le classi in chiuse. Al secondo posto della sgradita classifica il Tigullio dove sono 17 le classi in quarantena. Segue la provincia di Savona con 16, quella della Spezia con 13 e, infine, quella di Imperia con 9.

