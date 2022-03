Nella Giornata per i diritti delle donne, tre panchine rosse a Oregina

L’idea è nata dalla collaborazione tra Spi Ggil, Amici della X Dicembre, scuola Spinola, Quartiere in piazza e Municipio 1 Centro Est

Sono state installate alla scuola primaria X Dicembre, alla scuola primaria Spinola, e ai giardini Don Acciai, in via Napoli. Presente anche il Centro Antiviolenza di via Cairoli. Saranno testimonianza della lotta contro la violenza sulle donne e saranno utili ad anziani e genitori con bambini. A inaugurare le tre panchine era presente, oltre ai rappresentanti di tutte le associazioni, il presidente del Municipio Andrea Carratù.

