Marassi si mobilita per il popolo ucraino. Oggi primo giorno di raccolta

L’iniziativa è stata organizzata dal Civ “Nel cuore di Marassi” in collegamento con l’associazione associazione Pokrova. Sabato 12 marzo, nel pomeriggio, si replica

Avviate due raccolte. Una di beni necessari per l’Ucraina in collaborazione con l’associazione Pokrova (troverete i volontari in corso de Stefanis e via Tortosa), l’altra, esclusivamente alimentare, per gli animali (presso Animal’s House in corso de Stefanis e Spazio Animale in via Monticelli). All’iniziativa hanno aderito anche un supermercato della zona, in cui i clienti possono lasciare gli alimenti comperati perché siano inviati in Ucraina e una farmacia che cede i farmaci a prezzo di costo, rinunciando al guadagno. Ecco cosa serve:

