Meteo Arpal, nuvolosità in dissolvimento su tutta la regione

Previsione per martedì 8 marzo 2022

Un debole flusso umido determina addensamenti localmente consistenti sul Ponente, in particolare sull’imperiese, in dissolvimento nel corso del pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso a Levante, in progressiva estensione al resto della regione.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in debole flessione, a Genova tra 5 e 13 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: in prevalenza settentrionali tra deboli e moderati

Mare: mosso in mattinata, dal pomeriggio in calo a partire da Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per mercoledì 9 marzo 2022

Sulla Liguria si attende cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, accompagnato da bassi valori di umidità.

Temperature: minime stazionarie o in calo, massime in aumento

Umidità: su valori bassi

Venti: deboli settentrionali in locale rotazione da Sud, Sud-Ovest nel pomeriggio

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

