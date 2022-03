Via Pré, i Carabinieri di Maddalena arrestano pusher appena scarcerato dopo stalking a ristoratrice

È stato pizzicato mentre vendeva una dose di crack a una diciannovenne residente nella riviera di levante. L’esposto che ha dato il via alle indagini era stato presentato dai cittadini di vico del Roso, piazza del Roso e vicoli adiacenti. Si tratta dell’uomo già finito in manette per atti persecutori nei confronti della titolare di un ristorante oltre che per spaccio. Appena uscito dalla galera aveva ripreso a spacciare

Oggi pomeriggio, nella parte orientale di via di Prè, i carabinieri della Stazione di Maddalena hanno arrestato un 27enne del Ghana perché colto nella flagranza di spaccio di una dose di crack ad una ragazza italiana 19enne residente nella riviera di levante.

Durante l’arresto è stata sequestrata la somma di 65 euro, provento delle varie cessioni effettuate nel pomeriggio e ulteriori 6 dosi di crack che lo spacciatore nascondeva nel cavo orale.

Molte erano state le segnalazioni dei residenti della zona che recentemente hanno anche inviato un esposto con richiesta di aiuto alle Istituzioni locali e al Ministro dell’Interno chiedendo un intervento radicale e una strategia politica per contrastare queste forme di criminalità che tengono in ostaggio i residenti e danneggiano il tessuto economico sociale del centro storico, rendendo difficile ogni possibilità di recupero.

Il soggetto è quello noto perché spacciava nella zona di via San Luca ed era stato arrestato per atti persecutori dalla polizia locale. Successivamente i carabinieri lo avevano arrestato per spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti della titolare di un ristorante. £d era rimasto in carcere per un pò ed è uscito nel dicembre 2021 quando ha puntualmente ripreso a spacciare. La settimana scorsa i carabinieri lo avevano già denunciato per detenzione ai fini di spaccio e gli avevano sequestrato 500 euro perché provento dell’attività delittuosa. La speranza dei cittadini che hanno presentato l’esposto è che si riesca ad allontanarlo dal centro storico.

