Associazione “Via del Campo e Caruggi”, la prima manifestazione è una festa in piazza per i bimbi

Costituita da pochi giorni, nata dall’evoluzione del comitato dei residenti, l’associazione punta a recuperare la piena vivibilità della zona. I cittadini riprendono possesso del territorio con un’iniziativa gioiosa: la festa della pentolaccia

«La prima pentolaccia di Piazza del Campo!!! – dice il presidente dell’associazione di promozione sociale, Christian Spadarotto -. Ci siamo divertiti un sacco in compagnia di tanti bimbi, una meraviglia! Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito donandoci caramelle e dolciumi». Quello che in altre zone può sembrare normalità, nella zona di via del Campo e del ghetto è tutt’altro che scontato. Un bel gruppo di residenti, aperto a quelli di altre zone e a tutti quelli che amano il centro storico, moltiplica idee e progetti per invertire la tendenza in una zona considerata tra le più difficili della città vecchia, ma che ora ha una marcia in più e riparte proprio dai bambini.

