Ennesimo investimento di pedone in via Perlasca. In codice rosso come il motociclista

4 Marzo 2022

4 Marzo 2022 Oggi a Genova Un altro investimento di pedone, stavolta in via Perlasca, in Valpolcevera. Sia il motociclista sia il pedone sono finiti in ospedale in codice rosso, il più grave L’investito è un ottantenne travolto all’altezza del ponte di Rivarolo. Il motociclista è un uomo di 36 anni. Entrambi sono finiti al San Martino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118: ambulanze e auto medica. Sul posto la Polizia locale della zona e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Articolo in aggiornamento. Condividi: E-mail

