Chiusura di via Siffredi, i bus delle linee 1 e N2, cambiano percorso nelle serate del 7, 8 e 9 marzo

Ognuna delle tre sere dalle ore 21.00 alle ore 5.00

Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Siffredi, lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 marzo, ogni sera dalle ore 21.00 alle ore 5.00, le linee 1 e N2 modificano il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Menotti proseguono per via Hermada, via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba, via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguono per via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni D’Acri, via Superba, via Pionieri d’Italia e via Siffredi dove riprendono regolare percorso.

