“Carramba che tampone”, successo al Verdi. La Baistrocchi proroga gli spettacoli

La Compagnia goliardica Mario Baistrocchi ha programmato altri spettacoli a Sestri Ponente. Per accontentare le tante richieste lo spettacolo sarà in scena, oltre che in questo fine settimana, anche di sabato 12 marzo alle ore 21 e domenica 13 marzo alle ore 16

Quest’anno la Baistrocchi porta in scena “Carramba che tampone!” , un doppio omaggio, il primo al mito di Raffaella Carrà ed il secondo un baistrocchino scomparso prematuramente, Marco Oreste Biancalana che negli anni scorsi ha sempre imitato la Raffa nazionale.

Non potevano mancare i riferimenti al periodo di pandemia, con i tamponi del professor Bassetti, il ministro della Salute Roberto Speranza e molti altri personaggi della politica e del mondo dello spettacolo. Due ore di divertimento di risate assicurate con i testi e la regia di Edoardo Quistelli.

“Carramba che tampone”, dopo il debutto ed il successo al Politeama Genovese, con una buona affluenza di pubblico, è tornato al Teatro Verdi di Sestri Ponente riprendendo da dove tutto era finito due anni fa con l’inizio della pandemia. Nel pomeriggio del 23 febbraio 2020 l’ultimo spettacolo della Bai con “Baciami Stupido” prima dell’ordinanza del presidente della Regione Giovanni Toti che chiudeva dalla mezzanotte di quella domenica i teatri in tutta la Liguria. Due settimane prima che si fermasse l’Italia intera in lockdown. La ripresa della “Bai” proprio dal Verdi già nello scorso weekend con il pubblico che sta vincendo la paura del Covid e torna finalmente a teatro.

Ecco tutti gli spettacoli al Teatro Verdi di Sestri Ponente :

Sabato 5 marzo ore 21

Domenica 6 marzo ore 16

Sabato 12 marzo ore 21

Domenica 13 marzo ore 16

Costo del biglietto 22 euro

Parcheggio in piazza Oriani, sottostante il Teatro (aperto durante gli spettacoli).

La storia della Baistrocchi

Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, una storia lunga 109 anni. A tutt’oggi la Bai, così viene chiamata affettuosamente a Genova, risulta essere la compagnia teatrale più vecchia d’Italia.

Ma c’è un’altra particolarità che la contraddistingue, in scena, da sempre, vanno solo uomini che vestono spesso gli abiti femminili, un po’ come succede in Lombardia con la Compagnia de I Legnanesi.

Qui alla Baistrocchi, nella sua storia centenaria, sono passati giovani ragazzi diventati poi famosi:

Paolo Villaggio, Enzo Tortora, Popi Perani, Umberto Bindi, Fabrizio De Andrè, Maurizio Lastrico, Adolfo Margiotta ed Enzo Paci.

E già perché una delle caratteristiche per entrare nella BAI è quella di essere studenti universitari, studenti fuori corso o laureati.

In scena quindi potrete ammirare giovani matricole o persone più agée vestire scintillanti vestiti in lustrini e pailettes per quello che è un misto tra la vecchia ma mai tramontata Rivista, Cabaret con scenette esilaranti e Musical.

