Ucraina, la Questura di Genova prepara canale dedicato per i profughi

A seguito dell’attuale stato di emergenza in Ucraina, l’Ufficio Immigrazione della Questura, d’intesa con la Prefettura e la Commissione Territoriale per i richiedenti protezione internazionale, sta predisponendo un canale dedicato, finalizzato al ricevimento di profughi provenienti da quel Paese

«Si fa riserva di comunicare successivamente le modalità di prenotazione, per meglio organizzare l’afflusso agli sportelli, e le tipologie di permesso di soggiorno che potranno essere richieste – si legge in un comunicato della Questura -. Per i cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nella Provincia di Genova o divenuti nel frattempo cittadini italiani, che intendano avanzare richiesta di soggiorno per ricongiungimento familiare, secondo la normativa vigente, con parenti giunti in questa Provincia, è possibile già utilizzare l’attuale sistema di prenotazione in uso, attraverso l’agenda elettronica raggiungibile dal sito prenotafacile.poliziadistato.it».

L’Unione Europea ha annuncia che tutti i paesi membri accoglieranno i rifugiati ucraini per un massimo di tre anni senza dover presentare domanda di asilo. Domenica 27 nazioni dell’UE hanno deciso all’unanimità di accettare i rifugiati ucraini senza domande di asilo. Quasi 370.000 ucraini spaventati sono già fuggiti dall’invasione russa verso i paesi vicini. I leader europei si stanno preparando per un esodo fino a 4 milioni nel più grande conflitto europeo dal 1945.

Mi piace: Mi piace Caricamento...