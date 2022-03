La Comunità cattolica ucraina chiede disponibilità di appartamenti anche per un solo giorno

Un form da compilare per mettere a disposizione il proprio immobile. Tra i profughi c’è chi si fermerà solo un giorno, per riposarsi e ripartire verso la destinazione finale e chi si fermerà più a lungo o fino al termine dell’emergenza

«Arrivano i primi profughi alla spicciolata – dicono alla Comunità cattolica ucraina -. Qualcuno si ferma solo un giorno per riposare e continuare il viaggio. Se hai la possibilità di ospitare anche un giorno od una settimana o… sino alla fine dell’emergenza qualche profugo o famiglia o puoi offrire un appartamento intero compila senza impegno questo form online e se servirà sarai contattato telefonicamente per verificare insieme l’effettiva disponibilità».

Questo il link al form da compilare

Il modulo online consente di raccogliere tutte le disponibilità per le diverse offerte di ospitalità per i profughi ucraini a Genova.

Si tratta di un form che non obbliga in alcun modo quanti lo compilano, ma sarete eventualmente ricontattati telefonicamente per avere l’effettiva disponibilità.

Naturalmente gli eventuali appartamenti si richiede siano forniti di tutte le utenze operative (luce, acqua, gas e riscaldamento).

Si richiede anche se sia possibile supportare quanti rimarranno attraverso accompagnamenti e pratiche burocratiche per i documenti civili e sanitari.

