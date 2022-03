Padre padrone maltratta moglie e figlia. Arrestato dalla Polizia

L’atteggiamento dell’uomo durava da tempo. Ieri sera, in particolare l’uomo se l’è presa con la figlia, umiliandola a parole e schiaffeggiandola per poi aggredire la coniuge intervenuta a difesa della ragazza

Ieri, nella tarda serata di ieri, nel quartiere di San Fruttuoso, i poliziotti dell’U.P.G. sono intervenuti in un appartamento per lite in famiglia con percosse. Fermato sulla tromba delle scale in procinto di allontanarsi, l’aggressore ha ammesso di aver avuto una discussione con la figlia e la moglie.

All’interno, i familiari, molto scossi, hanno raccontato di subire le intemperanze del “padre padrone” da lungo tempo. Forte della sua prestanza fisica ha sempre imposto la sua volontà alla moglie che negli anni, per non compromettere il matrimonio, ha subito in silenzio violenze fisiche e psicologiche.

Gli operatori hanno denunciato l’uomo, compilando anche il protocollo Eva per tenere accesa l’attenzione sui suoi comportamenti in famiglia.

