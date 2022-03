Aggredisce la fidanzata e la madre, venticinquenne arrestato dalla Polizia a Pegli

La ragazza ha confessato ai poliziotti di subire maltrattamenti dall’ex convivente dal settembre scorso, tanto che aveva dovuto rifugiarsi proprio dalla madre

Il 25enne è stato fermato dai poliziotti del Commissariato Cornigliano, ieri pomeriggio a Pegli, durante un’aggressione in strada alla fidanzata e alla madre di lei. Il giovane aveva avvicinato la sua ex compagna, in stato di gravidanza, tentando di convincerla ad avere un dialogo riparatore. Al rifiuto della ragazza, aveva iniziato a tirarla per un braccio e a strattonarla, fino all’arrivo della madre di lei che si è frapposta fisicamente tra i due, ricevendo una valanga di insulti. Il ragazzo ha tentato anche di estrarre un manganello telescopico dalla tasca del giubbotto ma è stato bloccato dagli agenti.

Ai poliziotti la giovane ha confessato di subire maltrattamenti dall’ex convivente dal settembre scorso, tanto da indurla a rifugiarsi nell’abitazione della madre. L’ultima feroce aggressione era avvenuta il giorno prima quando il giovane l’aveva colpita con schiaffi al volto e l’aveva stretta alla gola, incurante del suo stato di gravidanza.

Ieri, il suo maldestro tentativo di rimediare l’ha condotto direttamente al carcere di Marassi.

In copertina: foto di repertorio

