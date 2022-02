Non paga gli alimenti alla figlia, arrestato dalla Polizia su una barca

L’uomo era colpito da mandato di arresto europeo perché non provvedeva alle esigenze della bimba dal 2013

La Polizia di Genova ha tratto in arresto un 39enne croato in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione emesso dall’A.G. della Slovacchia il 12.07.2021.

L’uomo, ricercato per violazione degli obblighi famigliari visto che non provvede al mantenimento della figlia dal 2013, è stato individuato dagli agenti dell’U.P.G. a bordo di un natante ormeggiato al molo di via Pionieri ed Aviatori d’Italia.

Al termine di tutti gli accertamenti il 39enne è stato condotto al carcere di Marassi a disposizione del Presidente della Corte d’Appello.

