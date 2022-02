Covid, Scuola: da domani stop a tamponi gratis in farmacia e lavoratori convenzionati

Per i bambini e i ragazzi sarà comunque possibile effettuare gratuitamente i tamponi nei diversi hub pubblici regionali per accertare la positività, la guarigione e l’uscita dalla quarantena

Convenzionati per il percorso scuola. Al di fuori dal percorso scuola resta in vigore invece fino al 31 marzo, giorno in cui terminerà lo stato di emergenza, la gratuità per uscire dall’isolamento, con tamponi che possono essere effettuati anche in farmacia e nei laboratori convenzionati.

Questi gli hub dove è possibile effettuare i tamponi tramite SSN

ASL 1

Imperia – Palasalute, via Acquarone 9, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30

Imperia – Molo Silvio Pastorelli (zona San Lazzaro), dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13

Sanremo – via Carli 9, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18

Bordighera – Ospedale, via Aurelia 122 – presso la Palazzina Uffici – Punto prelievi, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 16.30.

Taggia – presso la stazione ferroviaria, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12

ASL 2

SAVONA (Quiliano)

Mercato Ortofrutticolo Pilalunga

mercoledì dalle 13.30 alle 15

ASL 3

Sampierdarena – via Agnese 1 canc. (tamponi molecolari e rapidi), da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 previa prenotazione al numero 010 849 7953

Voltri – piazza Odicini 4 (tamponi molecolari), da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15 prenotazione CUP su segnalazione MMG o PLS

Villa Bombrini – via Muratori 11R cancello (tamponi molecolari e rapidi), da lunedì a domenica dalle 8.15 alle 17.30

Inoltre nei drive di Busalla e Struppa su prenotazione da parte dei pediatri del distretto esclusivamente ai loro assistiti

Asl 4

Percorso scuola (tamponi prenotati da mmg, pls per diagnosi):

Drive through- ospedale di Rapallo, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14

ASL 5

Distretto 17 – sede di Brugnato, lunedì e venerdì dalle 8 alle 12.30;

Distretto 18 – sede ex Fitram La Spezia, da lunedì alla domenica dalle 8 alle 14;

drive through Palasport La Spezia dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30;

Distretto 19 – sede di Luni, lunedì, mercoledì e sabato, dalle 8.30 alle 12.30

