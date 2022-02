A7, proroga dell’esenzione totale del pedaggio tra Ronco e Busalla fino al 30 maggio

Resta in vigore l’esenzione totale del pedaggio nel tratto della A7 tra Ronco Scrivia e Busalla, in entrambe le direzioni, che sarebbe dovuta cessare oggi, 28 febbraio 2022

La misura è stata decisa, su richiesta della Regione Liguria e in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, in virtù dell’evento franoso avvenuto fuori dalla sede autostradale, sulla SS35 dei Giovi al km 26+850 Località Borgo Fornari – Pieve del Comune di Ronco Scrivia. L’agevolazione, in convenzione con Anas, resterà in vigore fino al 30 maggio 2022, data in cui si stima vengano ultimati i lavori di ripristino della SS35.

Sul resto della rete, resta attivo il servizio Cashback, che garantisce rimborsi per gli utenti in funzione dell’effettivo ritardo subito a causa dei cantieri nell’ambito del piano di ammodernamento e potenziamento in corso sulla rete Aspi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...