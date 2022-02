Se l’escursionista non va alla montagna, il cinghiale va al mare

Divieto di passeggiata nei boschi tra Genova e Basso Piemonte, compresi quelli alle spalle della città, per la peste suina. A chi mancasse il contatto con gli ungulati e non riuscisse ad andare a far due passi nel greto del Bisagno, basterà attendere i cinghiali in spiaggia

Due cinghialotti hanno scorrazzato oggi sulle spiagge del levante genovese, per nulla impensieriti dalle persone che sono arrivate sull’arenile per prendere un po’ di sole. Si sono lasciati filmare e fotografare e hanno passeggiato in largo e in lungo lungo la spiaggia.

Video pubblico dalla bacheca Facebook di Emanuele Dello Strologo

