Identificati dalla Polizia tutti i minori del pestaggio di un dodicenne a San Fruttuoso

Minore aggredito dal branco via Don Luigi Orione, ore 17.00 del 12 febbraio scorso

Nella serata di ieri è diventato virale il video dell’aggressione di un minore avvenuto in via Don Luigi Orione, lo scorso 12 febbraio alle ore 17,00.

Nell’occasione erano intervenute le volanti dell’U.P.G.S.P. perché un bambino di dodici anni aveva chiamato il 112NUE riferendo di essere stato picchiato. Gli operatori hanno appreso dalla vittima che era stata accerchiata e picchiata con calci e pugni da tre ragazzi che poi si sono allontanati. Il dodicenne ha riportato leggere escoriazioni alla mano per la caduta al suolo.

Dopo una breve indagine, i poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno identificato tutti i minori coinvolti nel pestaggio, di età compresa tra i 13 e i 15 anni.

Uno di loro era già stato arrestato dai poliziotti del Commissariato San Fruttuoso il 13 febbraio scorso per tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso, ai danni di un altro minore. A carico del giovane è stata disposta l’applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità ove attualmente si trova ristretto.

Sono attualmente in corso di valutazione da parte della Procura per i Minorenni di Genova le misure da adottare per i fatti del 12 febbraio nei confronti dei minori coinvolti.

