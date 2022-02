Gara per i servizi nel porto di Genova, si presenta solo la Rimorchiatori Riuniti

La società: «Se fossimo proclamati vincitori alla fine della verifica dell’offerta, saremo orgogliosi di poter continuare la nostra attività centenaria»

«Abbiamo appreso stamane che la nostra controllata Rimorchiatori del Porto di Genova è risultata essere l’unica partecipante alla gara internazionale per l’affidamento del servizio di rimorchio – dice Alberto Dellepiane – amministratore felegato Italia di Rimorchiatori Mediterranei, società del Gruppo Rimorchiatori Riuniti -. Riteniamo che la complessità del servizio richiesto per assicurare i massimi standard operativi e di sicurezza, unitamente alle nostre capacità di contenere i costi di erogazione del servizio abbiano reso la partecipazione alla gara non interessante per altri operatori. Qualora la commissione esaminatrice, terminata la verifica dell’offerta, dovesse proclamarci vincitori, saremo orgogliosi di poter continuare la nostra attività centenaria nel porto di Genova insieme a tutta la squadra che rappresenta un elemento centrale del successo della società».

